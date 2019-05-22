انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يرشح "امرأة" لقيادة القوات الجوية الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 09:50 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة والمحامية وطيارة الاختبار من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وكتب ترامب أمس الثلاثاء على صفحته في "تويتر" أنها "سوف تكون وزيرة ممتازة".

وشغلت باربرا، البالغة من العمر 68 عاماً، منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009، كما ترأست مركز "ايروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

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وتعتبر مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين. وعام 1994 كانت أول امرأة ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على دعم الحزب الجمهوري.

وإذا تم تصديق الكونغرس على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.

وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في مارس الماضي، بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.