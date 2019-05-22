زلزال قرب أحد أكبر حقول الغاز بأوروبا

وأدّى التنقيب عن الغاز على مدى عقود، إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضراراً بآلاف المنازل، وأثار غضباً بين السكان، ودفع السلطات إلى فرض قيود على هذه الأنشطة.

ويعدّ الزلزال الذي هزّ المنطقة، واحداً من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.



وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في كانون الثاني 2018، وتعهدت الحكومة الهولندية عقبه بوقف الإنتاج بحلول عام 2030، وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.

وتدير حقل غرونينغن شركة "نام"، وهي مشروع مشترك بين "رويال داتش شل" وشركة "إكسون موبيل".

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحقل إلى 19.4 مليار متر مكعب خلال العام حتى تشرين الأوّل 2019، بعد أن بلغت ذروة إنتاجه 54 مليار متر مكعب عام 2013.