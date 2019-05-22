انتحار شاب من مجسر ثورة العشرين في النجف

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شابا رمى بنفسه من اعلى مجسر ثورة العشرين بمحافظة النجف في ساعة متقدمة من ليلة امس، ما اسفر عن وفاته بالحال".

واشار المصدر الى أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".



وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في البلاد، فيما تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ العديد من الأشخاص الذين حاولوا الانتحار.

جدير بالذكر أن أطباء نفسيون يعزون حالات ومحاولات الانتحار إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

