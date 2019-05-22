إندونيسيا تقرر حجب مواقع التواصل الاجتماعي في بعض المناطق على خلفية الاحتجاجات

تحقق الشرطة الإندونيسية في أعمال العنف التي اندلعت في العاصمة جاكرتا مساء الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 6 وإصابة 200 في أعقاب تظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.

وقال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، ديدي براسيتيو، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا بتهمة إثارة الشغب في جاكرتا.

وكان حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان، قال في وقت سابق، إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات شهدتها المدينة مساء الثلاثاء، بعد أن أكدت مفوضية الانتخابات فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.





وكان أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، بدأوا احتجاجات سلمية أمس الثلاثاء قبل أن يشوبها العنف بحلول المساء، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وأوضح حاكم لتلفزيون (تي.في وان) أنه "حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، كان هناك 200 مصاب نقلوا إلى 5 مستشفيات... وعدد القتلى 6 أشخاص".

وأضاف باسويدان في تصريحات أوردتها وكالة رويترز للأنباء، أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.

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وأشار إلى أنه لا يزال مئات المحتجين في مواجهة مع الشرطة في أجواء يشوبها التوتر بوسط جاكرتا اليوم الأربعاء بعد أحداث العنف الليلة الماضية.





وعرضت لقطات أذاعها التلفزيون أعمدة دخان تتصاعد من خلف عشرات المحتجين في شوارع تاناه أبانج والبعض يلقي مفرقعات ويحطم سياجات عامة.

وذكرت وكالة أنتارا للأنباء أن عددا صغيرا من المحتجين حاول اقتحام مركز شرطة قريب ويستخدمون مناضد وحواجز.

وأمس الثلاثاء، أكدت مفوضية الانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع 44.5% حصل عليها سوبيانتو.





وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لكن سوبيانتو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق واحتشد نحو ألف من أنصاره في جاكرتا قبل يوم.

ونفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات مزاعم حدوث غش ممنهج، وقالت إنه لا دليل على ذلك. فيما ذكر مراقبون مستقلون أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وقال براسيتيو "ألقت الشرطة إلى الآن القبض على أكثر من 20 شخصا نعتقد أنهم محرضون أو ارتكبوا جرائم أخرى".

وكانت السلطات الإندونيسية قالت إنها نشرت نشر أربعة آلاف من الشرطة والجيش في أنحاء جاكرتا للحفاظ على الأمن.