الجيش الاسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلي تسعة فلسطينيين، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة ب​الضفة الغربية​.

وذكر بيان للجيش الاسرائيلي أن قواته اعتقلت تسعة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وطالت الاعتقالات ثلاثة فلسطينيين من مخيم "الدهيشة" للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة ​بيت لحم​ بعد مداهمة منازلهم في المخيم الذي شهد مواجهات عنيفة، بعد اقتحامه من قبل ​الجيش الاسرائيلي​.

وفي رام الله اعتقل الجيش الاسرائيلي القيادي بالجبهة الشعبية رشاد كراجة من منزله في قرية "صَفّا" غربي رام الله، وآخر من منطقة "رام الله التحتا" بعد اندلاع مواجهات مع القوات الاسرائيلية.

وأعادت القوات الاسرائيلية اعتقال الأسير المُحرَر ساجي محمد أبو عذبة (28 عامًا) من منزله في حي "زيد" الشمالي بمدينة قلقيلية، والشاب بلال الحوتري من منزله في شارع "الواد" بالمدينة.