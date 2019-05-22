المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوصي بمقاطعة القمة الطارئة في السعودية

أفادت قناة "الجزيرة" بأن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أوصى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمقاطعة القمة الطارئة في السعودية.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة.
ونقلت وكالة "واس" عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، قوله إن "الدعوة إلى القمتين جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
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