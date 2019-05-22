يوسف ضاهر: تحرك أساتذة الجامعة اللبنانية عمره سنة وطالبنا بعدم خفض موازنتها

لفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​يوسف ضاهر​، إلى أنّ "تحرّكنا ليس حديثًا بل عمره سنة، ونحن أضربنا العام الماضي 3 أسابيع من أجل المطالبة بإعطائنا الثلاث درجات"، منوّهًا إلى أنّ "العام الماضي، قدّم وزير التربية واتعليم العالي الأسبق ​مروان حمادة​ اقتراح قانون معجّل مكرّر ب‘طائنا الـ3 درجات، لكنّه لم يُدرج على جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​".

وبيّن في حديث إذاعي، "أنّنا التقينا بوزير التربية ​أكرم شهيب​ وتناقشنا، وقلنا له إنّنا نصرّ على عدم خفض موازنة "الجامعة اللبنانية"، لأنّهم يريدون تخفيضها 40 مليار ليرة". وأوضح أنّ "شهيب أخبرنا أنّهم فرضوا ضريبة دخل على المعاش التقاعدي كما أنّ هناك حسمًا بقيمة 15 بالمئة على مساهمة الدولة في المنح التعليمية".

وركّز ضاهر على "أنّنا ننتظر صدور ​الموازنة​ رسميًّا، وسنجتمع وندرس الأرقام، وبعدها سنراجع الهيئة العامة، لأنّها هي من قرّرت الإضراب، لكي نبني على الشيء مقتضاه".