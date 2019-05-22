هاشم: عدم تطبيق القوانين أوصلنا لهذا التفلت ونسبة من الضرائب ستطال جيوب المواطنين

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّه "تمّ كشف الكثير من مكامن الهدر والخلل خلال جلسات ​اللجان النيابية​، وهناك متابعة لها في اللجان والدوائر المختصة، ونحن نصارح الرأي العام بحقائق الوضع"، مؤكّدًا أنّ "الأمور تغيّرت ولم تعد كما كانت عليه في السابق، ونحن اليوم نتكلّم عن موازنة مختلفة ومتغيّرات عدّة".

وشدّد في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "هناك ضوابط لموضوع إعطاء رخص لحمل ​السلاح​، وليس كما يتصوّر البعض أنّ المواطن يتقدّم بطلب ويدفع رسمًا ماليًّا، فيحصل على ترخيص"، مبيّن أنّ "هناك رفعًا للغطاء على المخالفين، هناك أيضًا إرادة بتنفيذ القوانين".

ورأى هاشم أنّ "ما أوصلنا إلى حالة التفلّت هذه على المستويات كافّة، هو عدم تطبيق القوانين. كما أنّ ​الفساد​ بعنوانه الكبير، أساسه عدم تطبيق القوانين"، مشيرًا إلى أنّ "القوانين بحاجة الى إرادة سياسيّة لمتابعتها، ونسبة من ​الضرائب​ ستطال جيوب المواطنين".