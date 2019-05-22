أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا استحدثنا خطا ساخنا خاصا بسياحنا المنتظرين وهو 1735"، مشيرة الى أن "هذا الخط الموضوع بتصرف قسم ​الشرطة السياحية​، جاهز لاستقبال شكاوى السياح في حال تعرضوا لاي نوع من الحوادث في اي منطقة كانوا، لتتخذ ​القوى الامنية​ التدبير المناسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: استحدثنا خطا ساخنا خاصا لاستقبال شكاوى السياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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