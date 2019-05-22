حبيش هنأ باقرار مبدأ الـscanner لمراقبة المعابر الحدودية

أشار النائب ​هادي حبيش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد اصرارنا ومتابعتنا مشروع اقرار الscanner لمراقبة المعابر الحدودية اقر ​مجلس الوزراء​ مبدأ الـscanner بانتظار اقرار المرسوم في اول جلسة بعد ​الموازنة​ ليصار الى البدء باعمال التلزيم. مبروك للبنانيين اكبر مورد مالي لخزينة الدولة".

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