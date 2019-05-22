عقيص: وجود موازنة متأخرة افضل من عدم وجود موازنة

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ أن "وجود موازنة متأخرة افضل من عدم وجود موازنة"، متمنيا أن "تنتهي ​الموازنة​ اليوم".

ولفت عقيص في حديث تلفزيوني الى أنه "علينا تطمين المواطنين لأنهم ملوا السلبية وليس مستحيلاً النهوض بالبلاد من جديد"، مؤكدا أن "الجهود كبيرة من قبل وزير المال للخروج بموازنة تقشفية تخفض عجز الموازنة".

وسأل: " ما هو بديل وزير الخارجية ​جبران باسيل​؟ وما هي خطته اذا اراد اسقاط الموازنة؟"، معتبرا أن "ما طرحه باسيل اتى متأخراً وكان عليه طرح رؤيته في بداية مناقشات الموازنة".

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ورأى أن "الدولة مصابة في حالة من الهلع خوفاً من الانهيار وهي قامت بالبحث عن ايرادات وبدأت تتراجع بعد ذلك، ويجب تطبيق قانون تبييض الاموال وهناك قانون رقمه 44 على 15 اضافة الى قانون تبادل المعلومات الضريبية"، داعيا الى "فرض ضريبة على الاموال الطائلة الموجودة في ​المصارف​ الخارجية".

وأشار عقيص الى أن "بنود الموازنة اظهرت عدم وجود اصلاحات فعلية وليست هذه الموازنة المطلوبة وليس هناك من خطة واضحة كما اننا نصرف وقتاً ثميناً بتشكيل الحكومات في ​لبنان​ يليها وقت كبير لإصدار ​البيان الوزاري​"، لافتا الى أن "مقررات "سيدر" عناوين اصلاحية وليست بنود اصلاحية لكنها جيدة يجب استكمالهل ببنود واضحة تكافح ​الفساد​".

وشدد على أنه "يجب اقرار الموازنة قبل معالجة الامراض التي تعاني منها الدولة وبدلاً من الذهاب إلى السياسيين وخفض رواتبهم لأنهم السبب الاساسي للفساد لجأت الدولة إلى حقوق ​القضاة​"، مضيفا: "عندما يستقل ​القضاء​ نستطيع معرفة الفاسدين وأكثر فئة غير طائفية هي السلطة القضائية".