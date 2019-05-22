قوى الأمن: ضبط 1081 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 71 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 21 أيار 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، نشل و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1081 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".