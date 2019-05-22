رئيس رابطة الاساتذة المتعاقدين باللبنانية للنشرة: مستمرّون بالإضراب والسلطة تتحمل مسؤولية ما يحصل

لفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة ​الاساتذة المتعاقدين​ ب​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​، في حديث للنشرة، الى "أننا التقينا وزير التربية ​أكرم شهيب​ وطالبناه بعدم المس بالرواتب والراتب التقاعدي وصندوق التعاضد"، مشيرا الى "أننا شرحنا له أهمية حصول أساتذة الجامعة اللبنانية على الدرجات الثلاث"، ومضيفا: "وزير التربية أكد أن هذا الأمر غير قابل للبحث في الوقت الراهن".

واضاف: "اقتطعوا من موازنة الجامعة 40 مليار ليرة"، متسائلاً "كيف ستسير الامور في الجامعة في ظل هذا التقشف، وكيف سيتم صيانة الابنية وادخال أساتذة متعاقدين جدد".

وأشار الى أن "شهيب وعدنا أنه سيحاول العمل على عدم تخفيض موازنة الجامعة وتسيير قانون 5120 الذي اقره مجلس النواب والذي يساعد الاساتذة الذين لا يخدمون كثيرا في الجامعة على تحسين راتبهم التقاعدي".

وأكد أن "الاضراب مستمر، وسنجتمع بعد اصدار الموازنة لندرس ارقامها وعندها نقرر اما الاستمرار بالاضراب او التراجع عنه"، ومضيفا: "نحمل السلطة مسؤولية هذا الامر ومصير العام الدراسي".