الصراف: بعد اقرار الموازنة وخفض العجز يجب وضع رؤيا اقتصادية شاملة للمستقبل

لفت وزير الدفاع السابق، ​يعقوب رياض الصراف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد اقرار ​الموازنة​ وخفض ​العجز​ يجب وضع رؤيا اقتصادية شاملة للمستقبل تكافح ​الفساد​ والفاسدين وتوقف نهب البلد وتسترجع ما يمكن استرجاعه وتنتشل المواطنين والوطن من الوضع المزري"، مشيرا الى أنه "لدينا فرصة حقيقية في هذا العهد عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

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