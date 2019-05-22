شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بسرعة إرسال قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعادة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى للبرلمان مرة أخرى، قائلا: القانون يهدف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف.

وأشار بدوى، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أهم المشروعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة، ولهذا يجب سرعة اقرار القانون لتحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى، منتقدا وجود عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى المواد الخاصة بالعقوبات الوارد فى مشروع القانون والتى كانت من أبرز ملاحظات النواب عليه، مؤكدا أن قانون مياه الشرب لابد أن يكون قانون متكامل مثل قانون الكهرباء.