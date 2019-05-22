زبون يضرب سائق سيارة أجرة بحجرة ويرديه قتيلا.. وزملاؤه يحتجون

نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة، أمس الاثنين، في طنجة وقفة احتجاجية في طريق الرباط، للتنديد بالاعتداء، الذي تعرض له زميلهم من قبل زبون ضربه بحجرة على رأسه، ما تسبب له في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته فيما بعد.

وكشف المحتجون أن كرامة السائق “تداس بالأقدام”، بسبب تطاول بعض الزبائن على السائقين، الذين لا يجدون من يدافع عنهم.

وتعود فصول هذه الحادثة إلى، يوم الخميس الماضي، بعدما دخل السائق في مشادة كلامية مع زبون، وشقيقه، على مستوى طريق الزياتن، قبل أن يتحول الأمر إلى ضرب، وجرح بواسطة حجرة، ما أدى إلى نقل الضحية إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، حيث فارق الحياة، أول أمس الأحد، متأثرا بإصابته.