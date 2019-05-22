اعتقالات بالضفة وتفريغ الأقصى من المعتكفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش تخللها اعتقال 9 شبان بالضفة الغربية، فيما أخلت شرطة الاحتلال بالقدس عند منتصف الليل، ساحات المسجد الأقصى من المعتكفين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أن جنوده اعتقلوا 9 شبان من مناطق مختلفة بالضفة، إذ تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجيش والمستوطنين.

وفي سياق المداهمات بالضفة، زعم الاحتلال أن جنوده رصدوا مشتبه فيهم يستعدون لإلقاء زجاجات حارقة باتجاه الطريق رقم 60 بالقرب من قرية الخضر قرب بيت لحم، حيث قام جنود الاحتلال بإطلاق النار وأصابوا شابا تم اعتقاله ونقلهم للعلاج الطبي في المستشفى، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول إصابته.

وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال، في قرية الخضر، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الفتى البالغ من العمر 14 عاما وأصابته في قدميه، غرب البلدة، قبل أن تعتقله.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابا من ساحات المسجد الأقصى بعد تفريغه من المعتكفين وإجبارهم على الخروج من ساحات الحرم بقوة السلاح.

ووفقا لشهود عيان فإن شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه بالقوة، وقامت بتصويرهم وفحص هوياتهم الشخصية.

كما منعت شرطة الاحتلال المصلين من تصويرها عبر هواتفهم النقالة، خلال إخراجها المعتكفين بالقوة، وصادرت جواز سفر معتكف سويدي بالقوة، بعد رفضه تسليمه لشرطة الاحتلال.

وتمكن عناصر شرطة الاحتلال من إخراج كافة الشبان المعتكفين، وبقي كبار السن والنساء، بعد رفضهم الخروج من المسجد.

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يشار إلى ان ومنذ أكثر من أسبوع، تستهدف شرطة الاحتلال المعتكفين داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، واعتقلت عدد منهم.

إلى ذلك، قررت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، إبعاد الناشطة المقدسية عايدة صيداوي عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وذكرت عايدة أن عناصر مخابرات الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة اتصلوا مع زوجها وطلبوا منه حضورها إلى المركز، حيث وجهوا لها تهمة أن وجودها في المسجد الأقصى يشكل خطرا على أمن الجمهور، فقط لأنها قامت بتصوير المعتكفين في المسجد. وأبلغوها بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع شفهيا، وسلموها استدعاء للتحقيق يوم الإثنين المقبل.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة الصلح في القدس، مساء يوم الثلاثاء، إبعاد أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم بحي جبل الزيتون/الطور، والحبس المنزلي، كشرط للإفراج عنهم.

وقال المحامي محمد محمود، إن المحكمة قررت الإفراج عن كل من: أمير أبو جمعة، ومحمد أبو جمعة، ومهند خويص، ومحمد أبو جمعة، بشرط الإبعاد عن حي الطور لمدة شهر، وحبس منزلي حتى الثالث من شهر حزيران المقبل، وكفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث.

وأضاف أن المحكمة قررت، أيضا، الإفراج عن خالد الشويكي بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان حتى السابع من الشهر المقبل.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة الاحتلال حكمت على الفتى محمد غسان جرادات من بلدة العيساوية، بـ "200 ساعة دورة"، وغرامة قيمتها 6 آلاف شيكل، علما أنه اعتقل العام الماضي، وأفرج عنه بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان سكنه، كما حكمت المحكمة على الفتى عمران عويوي بـ"100 ساعة دورة"، وغرامة 2400 شكل، ومددت اعتقال الفتيين هيثم محمود، ولؤي محمود، من العيساوية حتى السابع والعشرين من الشهر المقبل.