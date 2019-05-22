روائية عُمانية تفوز بجائزة "مان بوكر" للأعمال المترجمة للإنجليزية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حازت الروائية العُمانية، جوخة الحارثي، مساء أمس الثلاثاء، على جائزة "مان بوكر" الدولية للأعمال الأدبية المُترجمة للغة الإنجليزية، في لندن.

وحصلت الحارثي على الجائزة عن روايتها روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان "سلستيال باديز" (أجرام سماوية).

وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة.

والحارثي (40 عاماً) هي أيضاً أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية.

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وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز إنّ "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار".

وأضافت أنّ "الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا"، مشيدةً أيضاً بالترجمة "الدقيقة والشاعرية".

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه استرليني تقاسمتها الحارثي مع مارلين بوث (64 عاماً) وهي أكاديمية أميركية.