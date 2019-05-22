الثاني خلال 24 ساعة: الحوثيون يستهدفون مطار نجران بطائرة مسيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي باليمن، اليوم الأربعاء، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران بالسعودية، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف المطار السعودي خلال 24 ساعة.

وذكر التلفزيون أن "العملية الهجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران". ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى.

وأمس الثلاثاء، ذكرت قناة جماعة الحوثي أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران، مما أسفر عن نشوب حريق في المكان، وذلك بعدما قال التحالف الإماراتي السعودي إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

وقبل ذلك، قال التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت صباح يوم الإثنين "لأهداف جوية" في سماء المملكة بمنطقة تقع فيها مكة المكرمة، لكن جماعة الحوثي نفت بشدة أن تكون أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه تلك المنطقة.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا الأسبوع الماضي هجوما بسبع طائرات مسيّرة على خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، مما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات.

ونفي زعيم جماعة الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، مجددا، ما تداولته وسائل إعلام سعودية مؤخرا من استهداف جماعته لمكة المكرمة بصاروخين باليستيين، واصفا هذا الحديث بأنه "افتراء"، وذلك في ثاني نفي للجماعة خلال يومين.

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جاء ذلك في محاضرة ألقاها الحوثي، أمس الثلاثاء، وبثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال الحوثي إن "ضربات الجيش واللجان يتم الإعلان عنها أولا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحد وهي دائما ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية للشعب اليمني".

وأشار إلى أن ما تداوله الإعلام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو "افتراء وبهتان وكذب فظيع".

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية حول تصريحات الحوثي.