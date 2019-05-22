شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3862 وجبة إفطار في الضالع وحضرموت ومأرب والان مع التفاصيل
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في الضالع وحضرموت الوادي ومأرب.
ففي محافظة الضالع تم توزيع 1,530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة.
كما وزع المركز 700 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ونازحي تهامة في مديريتي سيئون وتريم بمحافظة حضرموت الوادي.
أما مأرب فتم توزيع 1,632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال خدمات والنقاط الإمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مدينة مأرب.
ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمواطنين للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
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