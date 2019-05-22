شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب غرق في سيول شبام بحضرموت والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية، أن أبناء مدينة شبام بوادي حضرموت، عثروا على جثة الشاب محمد صالح فرج مصيباح، الذي فقد مساء الأحد بعد غرقه في أحد مجاري السيول نتيجة للأمطار التي تشهدها عدد من المناطق.
ونقل المشهد العربي عن مصدر محلي قوله أن أهالي المدينة قاموا على مدى اليومين الماضيين بعملية بحث متواصلة عن جثة الشاب مصيباح، حتى تمكنوا من العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، حيث قاموا بانتشالها والصلاة عليه بعد صلاة الظهر ودفنه في مقبرة المدينة.
ولم تصدر السلطات الرسمية والأمنية حتى الآن أي بيان بهذا الشأن .
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