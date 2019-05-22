شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى حوثيون في هجوم للحزام الأمني شمال قعطبة والان مع التفاصيل

أعلنت مصادر عسكرية ميدانية في اليمن صباح اليوم الأربعاء، مقتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي في عمليات عسكرية نفذتها قوات الحزام الأمني مسنودة بالمقاومة، خلال محاولة تسلل فاشلة للمليشيات شمال قعطبة.

ودمرت مدفعية القوات عربات "بي ام بي" ومركبات عسكرية، فيما قال سكان أنهم شاهدوا عناصر مليشيات الحوثي تفر صوب محافظة إب المجاورة.

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وأكدت مصادر ميدانية لـ24: "إن عدداً من عناصر مليشيات الحوثي سقطوا قتلى في معسكر عللة شمال قعطبة خلال اقتحامه من قبل قوات الحزام الأمني".

وأكد مصدر عسكري أن مليشيات الحوثي قامت بسحب جثث قتلى من المحسوبين على الحوثية، وتركت جثث قتلى ينتمون إلى القبائل اليمنية الأخرى.

ويتعرض الحوثيون منذ شهر لانتكاسات متتالية في جبهة الضالع، على الرغم من محاولة المليشيات الدفع بالمزيد من المقاتلين، إلا أنه مع كل هجوم تخسر المليشيات العشرات من عناصرها.