شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال العام.. ماذا يريد تميم من زيارته للكويت؟.. فيديو والان مع التفاصيل

عرضت قناة "مباشر قطر" تقريرًا عن زيارة أجراها أمير قطر إلى الكويت يوم الأحد 19 مايو الجاري.

وتحت عنوان "زيارة أخوية" يقدم فيها تميم بن حمد التهنئة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تحدثت وسائل الإعلام القطرية عن زيارة أجراها أمير قطر إلى الكويت يوم الأحد 19 مايو الجاري.

التبرير الذي قدمته أبواق الحمدين للزيارة بأنها تهنئة بمناسبة شهر رمضان، يتناقض مع الواقع، ففي الوقت الذي يذهب فيه تميم لتهنئة أمير الكويت، يوشك نصف الشهر المبارك أن ينقضي، فضلا عن أن الزيارة تأتي في أجواء ساخنة تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

كما أن الزيارة التي أجراها تميم إلى الكويت، تأتي عشية دعوة وجهتها السعودية إلى الدول العربية والخليجية من أجل عقد قمتين طارئتين إحداهما عربية والأخرى خليجية من أجل مناقشة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عقب استهداف 4 سفن تجارية بالقرب من إمارة الفجيرة، فضلا عن محطتي ضخ وقود سعوديتين.