شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس القطرية فى سريلانكا.. طريق "الحمدين " لنشر التطرف.. فيديو والان مع التفاصيل

عرضت قناة مباشر قطر ، تقرير مفصلا عن دور تنظيم "الحمدين " فى نشر الفكر المتطرف والمدارس، عبر دعم المدارس فى عدد من الدول والبلدان . وأضاف التقرير ، أن الدور الذي يلعبه تنظيم الحمدين، لا يقتصر على النطاق الإقليمي فقط، بل وصل الى سريلانكا مؤخرا، عبر المدارس القطرية التي توجد في البلاد، حيث ينتهج النظام القطري في هذه المدارس استراتيجية متطرفة، تدعم الإرهاب وأفكار التشدد، ليجعل الحمدين من المدارس التي من المفترض أن تواجه الفكر الظلامي تصنعه بيدها، لتخرب المزيد من العقول.

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