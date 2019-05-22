شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتوعد طهران وتعلن بأن أوروبا لن تخضع لتهديدات إيران والان مع التفاصيل

أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين إيران وأوروبا.

وأضاف قائلاً:" أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية".

إلى ذلك، كشف أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران.

وكانت إيران أطلقت عدة مواقف مهددة بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وحتى الانسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من تفعيل الآلية المذكورة.