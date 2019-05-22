وبحسب المقطع فأن "عصابة ترتدي اللباس الاسود تحمل اسلحة بيضاء وتستقل دراجات نارية اقتحمت محل صياغة عراقي في احدى مناطق لندن، وسرقت مجموعة مجوهرات". الا ان المارة تمكنوا من اعتقال احد المهاجمين على الفور.



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كانت هذه تفاصيل خبر لحظة تعرض محل صياغة عراقي لعملية سطو مسلح في لندن 'فيديو' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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