النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّـة في كركوك

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى "تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كركوك عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مُتَّهمين أقدموا على تشييد دورٍ سكنيَّةٍ على جزءٍ من عقارٍ تعود ملكيَّـته إلى وزارة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "مساحة العقار الذي تمّ التجاوز عليه تبلغ (88) دونماً، وتُقدَّرُ قيمته بملياري دينارٍ ونصف المليار".وتابعت الدائرة ان "ملاكات مكتب تحقيق المحافظة نظَّمت محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالواقعة، وتمَّ عرضه صحبة الشهود على قاضي محكمة تحقيق المحافظة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم الذي يدَّعي امتلاك العقار، استناداً إلى أحكام القرار (154 لسنة 2011)".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبِّسين باستغلال أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة في محافظتي كركوك والمثنى.

