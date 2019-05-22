مصدر: لم يتم تحديد رئيس وفدي العراق إلى طهران وواشنطن

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله انه "لاشيء رسمي بخصوص قيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الوفدين، ولم يُحدد أعضاؤهما أيضا". وأضاف المصدر أن "الوفدين سيرتبان عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وأمريكان لخفض التوتر بينهما".



وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عزمه إرسال وفوداً إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين. وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عزمه إرسال وفوداً إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين. يذكر أن وسائل إعلام دولية نقلت عن مصادر عراقية أن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، سيرأس الوفدين العراقيين إلى طهران وواشنطن.



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