التربية: اجهزة متطورة لكشف الغش الالكتروني بالامتحانات الوزارية

وﻗـــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﻋـــﻼم ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻓــﺮاس ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺣـــﺴـــﻦ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺧـــــﺎص ادﻟـــــــﻰ ﺑــﻪ للصباح ان "وزارﺗﻪ اﻧﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻠــﻮﺟــﺴــﺘــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ لمرحلة المتوسطة اﻟــﺪور اﻻول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019 واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟـ 11 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ المقبل ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك ﻣﺒﺎﺷﺮة".واﻛﺪ اﻧﻪ "ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﻮزارﻳــﺔ بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧــﻪ "ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﺟﻬﺰة ﻛﺸﻒ اﻟــﻐــﺶ ﻓـــﻲ المراكز داﺧــــﻞ اﻟــﻘــﺎﻋــﺎت اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﺟـــﻞ ﺗــﻼﻓــﻲ ﺣــــﺪوث اي ﺣــــﺎﻻت ﻟــﻠــﻐــﺶ بين اﻟﻄﻠﺒﺔ".

وتابع ان وزارﺗﻪ "ﺗـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺟﻬﺎز اﻻﺷـــﺮاف اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻛــﻤــﺎل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟــﺘــﺪرﻳــﺴــﻴــﺔ بالمدارس لمناهج ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ المتوسط"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان وزارﺗﻪ "رﻓــــﺪت ﺑــﺨــﻄــﺔ اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ، المدارس ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫــﻴــﺄت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺟــﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻇــﺮوف ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮت اﻟــﻮزارة ﺑﻬﺬه اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪادات ﺑــﻌــﺪ ان اﻧــﺘــﻬــﻰ ﺗــﻼﻣــﻴــﺬ اﻟــﺴــﺎدس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟﻠﺪور اﻻول".

