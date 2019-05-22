بالصور.. اضطرابات في إندونيسيا إثر إعلان نتائج الانتخابات

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وقال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان): "حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى 5 مستشفيات".





وأضاف "عدد القتلى ستة"، مشيرا إلى أن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.





وفي وقت سابق أضرم متظاهرون النار في أكشاك بيع في السوق، وفق مراسل لوكالة فرانس برس كان في الموقع، وكذلك في عدد من السيارات.





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وكثّفت السلطات الإندونيسية، يوم الإثنين، من إجراءات الأمن في البلاد، استعدادا لأي اضطرابات تتزامن مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.





ووضعت الشرطة الإندونيسية، المزيد من الأسلاك الشائكة خارج مقر مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى شاحنات مدرعة ومدافع مياه.





وكان الرئيس المتحدر من أصول متواضعة دخيلا على السياسة عند انتخابه عام 2014، وواجه في هذه الانتخابات الخصم ذاته برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق المرتبط بنظام سوهارتو، والذي كان خصمه أيضا في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.





والثلاثاء أكدت لجنة الانتخابات الإندونيسية أن ويدودو (57 عاما) فاز على الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو في الانتخابات التي جرت في 17 أبريل/نيسان.





وقال سوبيانتو إنه سيطعن في النتائج في المحكمة، وحذر في وقت سابق من تفجر مظاهرات على خلفية ما أعلنه عن تزوير واسع النطاق.