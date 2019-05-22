ترامب يتوعد بتدمير إيران في حال إندلاع الحرب

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا". وتصاعد التوتر في الفترةالأخيرة بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بتدمير إيران في حال بادرت بمهاجمة المصالح الأمريكية. فكتب ترامب عبر تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

ولقد تصاعد التوتر أخيرا بين طهران وواشنط التي نشرت، وبحجة "تهديدات" مصدرها إيران، حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي.