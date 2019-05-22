واشنطن وأوسلو: قلقون إزاء تهديدات إيران للملاحة الدولية

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، قلقه من تهديد الملاحة العالمية بعد التخريب التي تعرضت له 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للعين الإخبارية.

وبحث بومبيو، خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد، الهجوم الإرهابي على السفن التجارية التي كانت تحمل أحدها علم النرويج، وأبدى الوزير امتنانه لعدم وقوع ضحايا أو خسائر بيئية ناتجة عن الهجوم.

وفي وقت سابق، قال بومبيو إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران مسؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية.

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وتابع القول: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدون أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وتسود أجواء توتر بالمنطقة عقب الاعتداء على ناقلات نفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، وكذلك استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب البترول السعودي "شرق – غرب" بطائرات من دون طيار.

ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط؛ رداً على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة، دون الكشف عن طبيعة تلك التهديدات.