"البنتاجون" يجدد عزمه في ردع إيران الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الهدف من حشد القوات الأمريكية في الخليج هو ردع إيران، وليس من أجل إشعال حرب معها.

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمس الثلاثاء 21 مايو / آيار، إن الولايات المتحدة لن تقوم بإشعال حرب مع إيران، لكنها ستدافع عن مصالحها في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

وأضاف: "الحديث لا يدور هنا عن الحرب، ونحن لسنا بصدد خوضها، والحشود العسكرية تتعلق بحماية مصالحنا في الشرق الأوسط".

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وتابع: "حشد القوات الأمريكية منع وقوع هجمات إيرانية ضد قواتنا في المنطقة، وحال دون إقدام إيران على ارتكاب تصرفات غير محسوبة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة".

واستطرد: "تركيزنا الأساسي في الوقت الحالي هو منع إيران من ارتكاب تصرفات خاطئة ضد قواتنا".

واستغلت واشنطن في وقت سابق، تجارب إيران الصاروخية في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5 + 1)، حول البرنامج النووي الإيراني.