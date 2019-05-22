سيناتور أميركي: إيران تقف وراء استهداف ناقلات النفط في الشرق الأوسط

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري، ​ليندسي غراهام​، إلى أنّ "كبار مسؤولي ​الإدارة الأميركية​ أبلغوا أعضاء ​مجلس الشيوخ الأميركي​ أنّ استهداف ناقلات ​النفط​ وخط أنابيب في ​الشرق الأوسط​، كان بتعليمات من ​إيران​".

وأوضح في نصريح صحافي، أنّهم "شرحوا لنا كيف أنّ التهديد الإيراني بات مختلفًا عمّا كان في الماضي".

وفي وقت سابق أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، ​باتريك شاناهان​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ منعت هجمات إيرانية على قواتها عبر نشر وحدات جديدة في الخليج"، مؤكّدًا أنّ "بلاده لا تريد حربًا مع إيران".

وكان قد كشف وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​، أنّ "طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة "​أنصار الله​" الحوثية، قد استهدفت الأسبوع الماضي محطتي ضخ للنفط في خط أنابيب ينقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية".

كذلك، تعرّضت 4 ناقلات نفط في الشهر الحالي، لعمليّات تخريبيّة بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.