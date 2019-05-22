سيناتور أميركي: إيران تقف وراء استهداف ناقلات النفط في الشرق الأوسط

أعلن السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، إلى أنّ "كبار مسؤولي الإدارة الأميركية أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أنّ استهداف ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط، كان بتعليمات من إيران".
وأوضح في نصريح صحافي، أنّهم "شرحوا لنا كيف أنّ التهديد الإيراني بات مختلفًا عمّا كان في الماضي".
وفي وقت سابق أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية منعت هجمات إيرانية على قواتها عبر نشر وحدات جديدة في الخليج"، مؤكّدًا أنّ "بلاده لا تريد حربًا مع إيران".
وكان قد كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنّ "طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، قد استهدفت الأسبوع الماضي محطتي ضخ للنفط في خط أنابيب ينقل الخام من حقول في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية".
كذلك، تعرّضت 4 ناقلات نفط في الشهر الحالي، لعمليّات تخريبيّة بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.
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