خارجية الإمارات: ندعم ورشة العمل الاقتصادية في البحرين وسنشارك بوفد فيها

رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​ بـ"الإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الإزدهار" الّتي سيستضيفها ​البحرين​ بالشراكة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​"، مؤكّدةً "دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الإمارات تقف مع الجهود الدوليّة كافّة الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة الّتي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة بخاصّة أبناء ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق"، مركّزةً على أنّ "الأهداف الّتي تنطلق منها الورشة والمتمثّلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلًا مزدهرًا للمنطقة، وتشكّل هدفًا ساميًا لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر".

وشدّدت الوزارة على أنّ "الإمارات وإذ ترحّب بورشة "السلام من أجل الازدهار"، تؤكّد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها ​القدس الشرقية​"، مشيرةً إلى أنّ "جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعزّزه وتدفع باتجاه الحلول السياسيّة الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيّين والاسرائيليّين".