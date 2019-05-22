وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية وصفت جو بايدن بـ"الأبله والأحمق"

انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في ​كوريا الشمالية​، نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ ووصفته بأنّه "أبله" و"أحمق بمعدّل ذكاء منخفض"، وذلك بعد توجيه الأخير انتقادات إلى الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​. وعلى سبيل المثال، اتّهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بايدن بـ"التشهير بالقيادة العليا"، وهو مصطلح يشير عادةً إلى الزعيم الكوري، ولفتت إلى أنّ السيناتور السابق أصبح "طائشًا وتافهًا ويسيطر عليه الطموح من أجل السلطة". وبايدن الّذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولايتي الرئيس السابق ​باراك أوباما​، منخرط في حملة انتخابية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.

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