أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان الجيش الاسرائيلي رصد مشتبه فيهم يستعدون لالقاء زجاجات حارقة باتجاه الطريق بالقرب من قرية الخضر قرب بيت لحم حيث تعاملت القوات وفق تعليمات اطلاق النار وأصابت أحد المشتبه فيهم الذي كان ينوي إلقاء زجاجات حارقة. تم نقل المشتبه فيه بعد اعتقاله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.
وأضاف أدرعي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "الى ذلك اعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية 9 مطلوبين فلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: التصدي لمشتبه بهم كانوا يستعدون لالقاء زجاجات حارقة ببيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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