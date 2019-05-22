إستقالة وزير الهجرة الهولندي بعد تلاعب بتقرير حول جرائم ارتكبها طالبو لجوء

قدّم وزير الهجرة الهولندي مارك هاربرز، استقالته بعد احتجاجات برلمانيّة حول تلاعب محتمل ببيانات متعلّقة بالجرائم المسجّلة الّتي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا، ما وجّه ضربة قاسية للحكومة قبيل الانتخابات الأوروبية.
ونقل الإعلام الهولندي عن هاربرز، أنّه "يتحمّل المسؤوليّة الكاملة" عن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح، لكنّه لفت إلى الأمر "غير متعمّد".
من جهته، ركّز رئيس الوزراء مارك روتي على "أنّه يحترم قرار هاربرز بالتنحي"، مشدّدًا على أنّ "من المؤسف جدًّا أنّ على مجلس الوزراء أن يودّع مثل هذا الليبرالي الموهوب والملتزم".
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