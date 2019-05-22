تظاهرات في تشيكيا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

تظاهر آلاف التشيكيين للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على وزيرة العدل ماري بينيسوفا التي يخشون أن تؤثر على قضية جنائية ضد رئيس الوزراء أندريه بابيش، ويطالب المتظاهرون في التشيك باستقالة كل من وزيرة العدل ورئيس الوزراء التشيكي.
ولفت المحتجون، إلى ان تصريحات وتصرفات سابقة لوزيرة العدل ماري بينيسوفا تشير إلى دعمها لبابيش، الملياردير الذي تحول إلى السياسية والذي يواجه اتهامات باستخدام مليوني يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني قبل عشر سنوات عندما كان من أباطرة رجال الأعمال، فيما ينفي بابيش هذه الاتهامات.
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