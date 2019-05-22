وزيرا خارجية مصر والأردن بحثا بتنسيق مواقف بلديهما إزاء التطورات الإقليمية

أكّد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أنّ "البلدين الشقيقين ماضيان في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربطهما".
وشددا على "حرص الأردن ومصر على تكثيف العمل لإيجاد آفاق أوسع للتعاون في جميع المجالات، وفي مأسسة عمليّة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية، تنفيذًا لتوجيهات ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي". وأكّدا "استمرار التنسيق والتشاور من أجل حل الأزمات الإقليميّة وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وحماية الأمن القومي العربي وخدمة المصالح والقضايا العربية".
وبحث الصفدي وشكري أيضًا بعدد من المستجدات في المنطقة، وفي مقدّمها تلك المرتبطة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، واستعرضا التطوّرات في جهود التوصّل لحلّ سياسي للأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن.
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