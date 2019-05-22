الصفدي التقت جعجع:بحثنا بآخر التطورات السياسية لا سيما موضوع الموازنة

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي في تصريح اثر لقائها رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى أن "هذه زيارتي الأولى لجعجع بعد تشكيل الحكومة وقد تباحثنا في آخر التطورات السياسيّة لا سيما موضوع الموازنة بحيث توافقنا على ضرورة إقرارها في أسرع وقت ممكن خصوصاً في ظل الوضع الإقتصادي الراهن حيث نحن في أمس الحاجة لإعادة تحريك العجلة الإقتصاديّة والأسواق وإعادة ثقة الناس بالحكومة".
وشددت الصفدي على أن "جعجع من القيادات السياسيّة التي نقدرها كثيراً ونحرص على الإبقاء على تواصل دائم معه"، مشيرةً إلى أن "علاقتنا جيّدة جداً بوزراء "القوّات" وجميع الوزراء بشكل عام".
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