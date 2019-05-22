شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في حديث إذاعي على ضرورة اقرار موازنة تحاكي الوضعين الاجتماعي والمالي لذلك هناك لقاءات دائمة ضمن تكتل "الجمهورية القوية" للبحث في الموضوع من كافة الجوانب.
وأوضح انه "الى جانب التخفيضات في الموازنة يجب أن تكون هناك خطة ورؤية اقتصادية ونأمل في أن يتضمن ما توصل اليه مجلس الوزراء رؤية اقتصادية واضحة وطريقة مستدامة لحل المشاكل".
وأكد ان " الهدف ليس ارضاء أحد بل معالجة الازمة التي يعيشها لبنان والوضع قابل للاصلاح انما بحاجة لاشخاص يتحملون المسؤولية ويلتزمون بالموازنة وأرقامها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: لاقرار موازنة تحاكي الوضعين الاجتماعي والمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.