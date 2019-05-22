الحواط: لاقرار موازنة تحاكي الوضعين الاجتماعي والمالي

شدد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، في حديث إذاعي على ضرورة اقرار موازنة تحاكي الوضعين الاجتماعي والمالي لذلك هناك لقاءات دائمة ضمن تكتل "الجمهورية القوية" للبحث في الموضوع من كافة الجوانب.

وأوضح انه "الى جانب التخفيضات في ​الموازنة​ يجب أن تكون هناك خطة ورؤية اقتصادية ونأمل في أن يتضمن ما توصل اليه ​مجلس الوزراء​ رؤية اقتصادية واضحة وطريقة مستدامة لحل المشاكل".

وأكد ان " الهدف ليس ارضاء أحد بل معالجة الازمة التي يعيشها لبنان والوضع قابل للاصلاح انما بحاجة لاشخاص يتحملون المسؤولية ويلتزمون بالموازنة وأرقامها".