جعجع اطلعت من فريق عمل "مهرجانات الأرز" على ما وصلت اليه التحضيرات

تابعت النائب ​ستريدا جعجع​ التحضيرات لمهرجانات الارز والتقت لهذه الغاية : الشاعر نزار فرنسيس ، المخرج باسم كريستو والمنتج ​ايلي رزق​ عن ال MTV ، ممثلا شركة ICE نتالي رحال وشادي فياض ، الخبير المالي فادي عيد ، اعضاء من اللجنة : المشرفة العامة رولا عريضه، امينة الصندوق د. ليلى جعجع، الاب خليل رحمه واسعد كيروز ، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار.

واطلعت النائب جعجع من فريق عمل "​مهرجانات الأرز​" على ما وصلت اليه التحضيرات الفنية والتنظيمية واللوجستية خاصة بعد انحسار الثلوج في مكان إقامة المهرجان ، وذلك من حيث الترتيبات الجديدة لهذا العام من ناحية توسيع المدرج والمساحة المحيطة به لتسهيل تنقّل الوافدين وسهولة تحرّكهم.. أما من الناحية الفنية فقد استمع الجميع الى ما وصل اليه الفريق المختص من تحضير وتنظيم في الليلة الأولى في ٢٩ حزيران ليلة لقاء الفنان العالمي اندريا بوتشللي بجمهور "مهرجانات الأرز الدولية" مع مغيب الشمس ، وقد تأكد انضمّام ​قناة العربية​ إلى القنوات العالمية الأخرى France 24 و ال CNN لتغطية مقاطع من هذا الحدث المميز .

أما بالنسبة للّيلة الثانية في ١٣ تموز 2019 فهي ليلة ​لبنان​ المتميّزة لهذا العام بعنوانها smile lebanon وأهدافها الجامعة لكل الوطن من كل الوطن ، والتي باتت التحضيرات الفنية لهذه الليلة شبه جاهزة من ناحية ما سيقدمه الفنانون الكوميديون من كل ​طوائف لبنان​ ..

في نهاية الاجتماع أعربت النائب جعجع عن اعتزازها بتحوّل "مهرجانات الارز الدولية" الى رمز للفرح والأمل لكل اللبنانيين وعنواناً للإصرار اللبناني على الإرتقاء وتقديم ما هو أفضل في كل عام..