مصادر: ريفي لم يحضر للقضاء لعدم قدرته إثبات كلامه الذي يدلي به بحق باسيل

اكد مصدر متابع لملف الدعوى المقدمة من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بحق الوزير السابق اللواء ​اشرف ريفي​ انه "بعد صدور الحكم النهائي عن ​محكمة المطبوعات​ بإدانة ريفي بالأخبار الكاذبة في حق وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى الرغم من قول ريفي بوجود مستندات معه لم يتمكن من إبرازها في حينه، لم يحضر اللواء ريفي مجددا للمثول امام النيابة العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ بسبب عدم قدرته على إثبات كلامه الذي يدلي به بحق باسيل وعدم حيازته اي مستند.

علماً ان التمييز الذي تقدم به طعناً بقرار محكمة المطبوعات جاء خالياً من اي دليل او مستند، الامر الذي يثبت ان جعبة ريفي خالية "الا من الاكاذيب المضللة في حق رئيس ​التيار الوطني الحر​".