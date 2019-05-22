اكد مصدر متابع لملف الدعوى المقدمة من وزير الخارجية جبران باسيل بحق الوزير السابق اللواء اشرف ريفي انه "بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة المطبوعات بإدانة ريفي بالأخبار الكاذبة في حق وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى الرغم من قول ريفي بوجود مستندات معه لم يتمكن من إبرازها في حينه، لم يحضر اللواء ريفي مجددا للمثول امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم قدرته على إثبات كلامه الذي يدلي به بحق باسيل وعدم حيازته اي مستند.
علماً ان التمييز الذي تقدم به طعناً بقرار محكمة المطبوعات جاء خالياً من اي دليل او مستند، الامر الذي يثبت ان جعبة ريفي خالية "الا من الاكاذيب المضللة في حق رئيس التيار الوطني الحر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: ريفي لم يحضر للقضاء لعدم قدرته إثبات كلامه الذي يدلي به بحق باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.