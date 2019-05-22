عبدالله: لصياغة موقف موحد وتحرك دبلوماسي يحمي لبنان من أي عدوان إسرائيلي

ركّز عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ظلّ قرع طبول الحرب في المنطقة، تبقى حماية ​لبنان​ من أن يتحوّل ساحة صراع المحاور الدوليّة والإقليميّة مهمّة وطنيّة، ممّا يفرض على ​الحكومة​ صياغة موقف موحّد وتحرّك دبلوماسي باتجاه مراكز القرار المعنيّة، يحمي لبنان من أيّ عدوان إسرائيلي، ويمنع تحويله أرضًا لصراع الآخرين".

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