قيومجيان:الرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لها محاذير أمنية

رأى وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الرسوم على الزجاج الداكن للسيارات وعلى ​رخص السلاح​ خارج الضرورات الأمنية تؤدي الى تشريع آفة وطنية واجتماعية وسلوكية واخلاقية تضر بالمجتمع ولها محاذير أمنية. لذا أخذنا موقفاً واضحاً ضدها في ​مجلس الوزراء​".

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