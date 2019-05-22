جباوي: أوقفنا إضرابنا بعد المعلومات أن لا مس لا بالرواتب ولا بالتقديمات الإجتماعية

أكّد رئيس ​رابطة التعليم الثانوي​ ​نزيه جباوي​، "أنّنا مع ​الموازنة​ والمحافظة على ​المالية العامة​، شرط أن لا تكون عبئًا على الموظفين"، لافتًا إلى أنّ "بحسب المعلومات الورادة وتلك الّتي أبلغنا بها وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، فانّ لا مسّ لا بالرواتب ولا بالتقديمات الإجتماعية، وأنّ ضريبة الدخل لا تطال أيضًا أصحاب الدخل المحدود والأساتذة والمعلمين".

وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، "أنّنا سبق أن رفعنا الصوت لأنّه كان يُحكى بزيادة ضرائب، ولكن بعض التطمينات أوقفنا الإضراب وعدنا إلى الدروس، مع بعض الملاحظات في ما يتعلّق بضريبة الدخل وتوزيع الشطور لتخفيف أعباء ضريبية على الرواتب".