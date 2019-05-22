ترمب سيزور إيرلندا ضمن جولة أوروبية

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واشنطن: يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة إيرلندا في الشهر المقبل في أول زيارة له إلى هذا البلد بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

قال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس دونالد جي. ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قبلا دعوة (رئيس الوزراء الإيرلندي) ليو فارادكار إلى زيارة إيرلندا خلال وجودهما في أوروبا".

تأتي الزيارة المقررة في الخامس من يونيو إلى إيرلندا ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي، تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا، بمناسبة الذكرى الـ75 لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

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وفيما ستكون زيارة ترمب إلى إيرلندا الأولى له منذ تنصيبه في 2017، إلا أن الرئيس الأميركي ليس غريبًا عن هذا البلد. فأحد ملاعب الغولف التي يمتلكها يقع في دونبيغ (63 كلم) غرب مدينة شانون، حيث من المقرر أن يلتقي فارادكار.

وسيجري ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب زيارة رسمية إلى بريطانيا بين 3 و5 يونيو تستقبلهما خلالها الملكة إليزابيث الثانية (93 عامًا). وسيلتقي ترمب أيضًا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ثم يحضر ترمب مراسم عسكرية في بورتسموث في جنوب انكلترا، حيث انطلقت سفن الحلفاء في يونيو 1944 في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ. ويتوقع وصول ترمب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات تلك الذكرى، وتلي ذلك محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.