شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: نجهز زيارات لعدد من البرلمانات الأوروبية لفضح نظام "تميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر المرى، أن القبائل القطرية تجهز عدة زيارات خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية وعلى رأسها قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك زيارات عدة تجهز لها قبيلتى آل مرة والغفران القطرية ، وسيتم تحديد وجهتها وموعدها خلال الفترة المقبلة.

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ولفت جابر المرى، إلى أن النظام القطرى يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسؤولى تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه خوفا من إيقاف هذا الدعم القطرى لتلك المنظمات.

وكان الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة قال فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابى يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسى بطريقة قذرة ضد إخواتنا مواطنى وأبناء قطر.