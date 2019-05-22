أبل تطلق نسخ جديدة من حواسيبها المحمولة "ماك بوك برو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: أعلنت شركة أبل الأمريكية، عن إطلاق إصدار محدث من حواسيبها المحمولة "ماك بوك برو"، يتضمن الجيلين الثامن والتاسع من معالجات "إنتل كور"، لتجلب معها المعالجات الثمانية النوى لأول مرة إلى حواسيب "ماك بوك برو". وقالت الشركة في بيان: "حواسيب ماك بوك برو أصبحت الآن تقدم أداءً أسرع بمرتين من المعالجات الرباعية النوى الحالية، وبنسبة 40% أفضل من المعالجات السداسية النوى". وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، أعلنت "أبل" أيضًا عن تحديث حواسيب "ماك بوك برو" بقياس "13 بوصة"؛ بإضافة شريط التحكم "Touch Bar"، والجيل الثامن من معالجات "إنتل كور". ويتوفر الإصدار الجديد من حواسيب "ماك بوك برو" بسعر 1799 دولارًا، و2399 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من اليوم.

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